Milan, Gattuso: «Andare in finale sarebbe importantissimo»

MILANO - Il Milan va alla ricerca della finale di Coppa Italia. Per farlo dovrà avere la meglio sulla Lazio di Simone Inzaghi. Rino Gattuso , ai microfoni di Milan Tv, analizza il match: «Contro la Lazio sono sempre partite tirate. Partiamo dallo 0-0, è una gara da giocare. Andare in finale sarebbe importantissimo, servirà una grande prestazione. Come siamo stanchi noi, lo sono anche gli altri perché il campionato è molto faticoso. Domani giochiamo in casa, ci saranno tanti tifosi. Due settimane fa ci sono state tante polemiche, deve essere uno spot del calcio italiano. Dobbiamo pensare solo al campo. Inzaghi ? Ci conosciamo da tanti anni. Faremo di tutto per comportarci bene, bisogna pensare solo al campo».

L'AVVERSARIO - A Milano arriverà una Lazio carica dopo le polemiche dell'andata: «E' una squadra che crea tanto, abbina fisicità e tecnica. Dobbiamo fare di tutto per non subire gol. Sarà difficile, ma speriamo di non sbagliare la partita e regalare una grande gioia ai tifosi». Il momento del Milan è piuttosto altalenante, come conferma il tecnico: «E' un periodo che alterniamo buone partite ad altre meno buone. Dobbiamo trovare continuità di gioco e non regalare nulla agli avversari. In questo momento voglio vedere la bava alla bocca, voglio vedere una squadra rabbiosa e cha ha voglia di soffrire». Buone notizie dall'infermeria, torna Paquetà: «Mi piace avere giocatori che mi possono dare affidabilità. Lui arriva da un infortunio, ma ci sta che domani possa partite titolare. Oggi lo valutiamo».