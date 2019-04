Milan, futuro incerto per Gattuso

MILANO - All'indomani dell'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio , il Milan stamane si è ritrovato sul campo di allenamento di Milanello per preparare la delicata sfida di domenica contro il Torino . Una partita decisive in vista dell'ultimo obiettivo stagione per la formazione di Gattuso : la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . Al centro sportivo rossonero presenti anche Leonardo e Paolo Maldini . I due dirigenti hanno voluto incontrare la squadra prima dell'allenamento per un colloquio prima della delicata partita contro i granata.

FUTURO INCERTO PER GATTUSO - La sfida all'Olimpico Grande Torino sarà un crocevia fondamentale per la squadra e il futuro del tecnico Rino Gattuso. Sfumata la Supercoppa italiana in finale contro la Juventus ed eliminati ai gironi di Europa League, i rossoneri ieri sono stati anche eliminati dalla Coppa Italia in virtù della sconfitta per 1-0 contro la Lazio. L'unico obiettivo stagionale rimane la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, un obiettivo che potrebbe comunque non bastare all'allenatore calabrese per mantenere il proprio posto alla guida tecnica del Milan.