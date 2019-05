Serie A Milan, Conti: «Ritiro? Difficile, ma ci ha compattati»

MILANO - Il difensore del Milan Andrea Conti ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "In ogni stagione ci sono sempre alti e bassi, ma sicuramente avremmo potuto evitare alcuni pareggi e qualche sconfitta. Ritiro? Non sono stati giorni facili - prosegue -, un po' come stare sempre a casa senza uscire. Ma sono stati giorni utili a compattarci, abbiamo vinto una gara importante come quella con il Bologna. C'è da dire che tutti avrebbero firmato per arrivare a giocarsi il quarto posto a questo punto della stagione". Conti, poi, si sofferma su uno dei simboli rossoneri: "Come è stato conoscere Maldini? Fino a due mesi fa facevo quasi fatica a parlarci. Lo guardi e vedi la storia di questa squadra, ma rimane una persona molto umile. Provino con il Milan? Si, da piccolo mi scelsero sia i rossoneri che l'Atalanta, ma mio padre optò per i nerazzurri. E' una decisione per cui lo ringrazierò sempre. Champions? Farei anche 50 chilometri a piedi per raggiungerla - conclude Conti -".