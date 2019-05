Milan, ufficiale l'addio di Gattuso

MILANO - Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l'addio di Rino Gattuso. Dopo le dimissioni arrivate in giornata di Leonardo, anche il campione del mondo del 2006 lascia il club rossonero con un accordo consensuale con la società che interrompe con effetto immediato il rapporto professionale dell'allenatore. Il Milan "ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del Club in un momento difficile, migliorando la performance della squadra e portando il Club al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13".