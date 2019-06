El Chiringuito: "Milan, Theo Hernandez a colloquio con Maldini"

IBIZA (Spagna) - El Chiringuito Tv paparazza Paolo Maldini, neo-direttore tecnico del Milan, in compagnia di Theo Hernandez, terzino sinistro franco-spagnolo, di proprietà del Real Madrid, reduce da una stagione trascorsa in prestito tra le fila della Real Sociedad, con 24 presenze in Liga (condite da un gol e 2 assist) e 4 in Coppa del Re. Il calciatore, valutato 15-20 milioni, è legato alle merengues fino al 30 giugno 2023, situazione contrattuale che non agevola il lavoro della dirigenza rossonera circa uno "sconto" sul prezzo del cartellino. Si starebbe lavorando per questo sulla base di un'acquisizione onerosa a titolo temporaneo, con diritto di riscatto annesso. Secondo la celebre televisione iberica, Maldini stava presentando il progetto tecnico del Milan ad Hernandez allo scopo di strappare un "sì" da far valere poi in sede di contrattazione con Florentino Perez. Il dt rossonero avrebbe messo nel mirino l'ex Atletico per le spiccate doti fisiche (184 centimetri) e per la duttilità tattica (potendo ricoprire, all'occorrenza, anche il ruolo di difensore centrale).