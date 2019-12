Milan, Pioli: "Con l'Atalanta sarà come una finale, voglio determinazione"

VARESE - "Non esistono le vacanze in questo momento. Le partite sono importantissime e non possiamo avere altri pensieri se non quello di prepare al meglio la partita. Siamo in un momento delicato per la classifica, anche se positivo per i risultati, e domani sarà come una finale. Abbiamo bisogno di punti e giochiamo contro un avversario forte, con il miglior attacco del campionato. Chi sarà con la testa al mercato non verrà convocato". Questo l'esordio in conferenza stampa di Stefano Pioli che si avvicina alla difficile sifda con l'Atalanta: "La nostra idea di gioco ora è chiara. Non può essere quella definitiva e migliore ancora, ma per arrivare al massimo c'è tanto da fare, come dimostra l'avversario di domani che lavora da anni ad un progetto. Ora abbiamo un'identità. Cerchiamo di contrapporci con qualità e con l'idea di far la partita, anche se domani sarà difficile. Abbiamo qualità e dobbiamo avere l'intensità giusta per reggere l'urto" e su Gasperini aggiunge: "È sempre stato ostico da superare. La sua fase difensiva è quasi unica nel mondo, ma negli ultimi anni è migliorato molto anche in fase offensiva, ovviamente con giocatori di qualità, senza è difficile".