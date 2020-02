Tapiro d'oro a Zlatan Ibrahimovic, dopo il ko incassato nel derby contro l'Inter. L'attaccante del Milan, in gol per il momentaneo 2-0 rossonero, sarà protagonista questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). "Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati - ha dichiarato l'attaccante svedese -. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio". (Italpress)

