Maldini: "Con la Juve ci giochiamo tanto. Rangnick? Non è da Milan"

"Non è ancora il Milan dei nostri sogni ma ci stiamo lavorando". Così Paolo Maldini, direttore area sportiva del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. "Gli step da fare sono quelli di una ulteriore crescita. C'è l' idea di migliorare ancora e avremo tante occasioni per dare la svolta a questa stagone. Il resto lo stiamo facendo, abbiamo una rosa più giovane e meno folta con un monte ingaggi che cala", ha aggiunto. "E' una semifinale e ha un valore di grande importanza: è uno degli obiettivi della stagione, che da anche accesso all'Europa League. Affrontiamo una squadra che domina in Italia da 7-8 anni e lo stadio pieno dimostra che i tifosi ci sono sempre vicini" ha detto Maldini. Tornando sul derby perso domenica, l'ex capitano rossonero ha detto: "Abbiamo fatto il miglior primo tempo degli ultimi anni, contro una squadra prima in classifica. Ci sono delle mancanze, lo sappiamo e stiamo lavorando per migliorare determinati errori che ti fanno perdere partite che non meriti di perdere".

Maldini: "Ibrahimovic è un campione" "Ibrahimovic è un campione, non era facile dal punto di vista fisico dopo due mesi e mezzo di inattività. Tutti sanno quanto è difficile incidere in Serie A. Lui e Kjaer danno più sicurezza. Succede a tutte le squadre, chi è stato giovane che che in certi momenti ti aggrappi ai giocatori di maggior esperienza. Ma forse è ancora poco per far crescere i nostri giocatori", ha aggiunto ancora Maldini.