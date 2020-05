Milan, Pioli ricomincia da tre

Il suo gruppo

In pochi mesi, il tecnico è riuscito a conquistare molti dei suoi atleti, che infatti non hanno mai mancato di manifestare il loro profondo apprezzamento nei suoi confronti. E sarà ancora a loro che cercherà di affidarsi alla ripresa del campionato, per far sì che l’orgoglio arrivi là dove non possono più arrivare gli stimoli. La dorsale del Milan è anche la dorsale di Pioli, nel senso che portiere (G igio Donnarumma ), capitano ( Alessio Romagnoli ) e giocatore più rappresentativo ( Zlatan Ibrahimovic ) sono tutti molto legati al tecnico e non [...]