Calabria sfida Ronaldo: "Domina fisicamente? No, meglio Kessiè"

MILANO - A una settimana esatta dal ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan , Davide Calabria attacca Cristiano Ronaldo durante una conversazione con Danilo Gallinari pubblicata sui canali ufficiali del club rossonero. Mentre si affronta un discorso sui calciatori dominanti sul piano fisico, il terzino rossonero risponde così quando gli viene chiesto se il portoghese è tosto fisicamente: "No, non ti farei l'esempio di Ronaldo. Chi domina fisicamente è Franck Kessié, che fa palestra poco o niente ma ha un fisico pazzesco. Non lo sposti, è tutta natura. Puoi prendere una rincorsa di 50 metri e andargli addosso ma alla fine ti ribalti tu".

"Ibrahimovic scherza sempre"

Davide Calabria ha poi giudicato l'ambiente rossonero "una piazza esigente, dove il tempo è poco e prestazioni e risultati devono arrivare subito". Per il difensore, Zlatan Ibrahimovic rappresenta un "veterano e un leader con tantissima esperienza. Ci aiuta tanto e vedere quanta voglia ha a 38 anni ti fa capire che non si smette mai di migliorare". "Ibra cerca sempre di restare all'interno del suo personaggio, ma nello spogliatoio si diverte e ci fa ridere, scherza sempre: con lui stiamo bene". Sempre sullo svedese: "Pretende il massimo da tutti i compagni. Per l'età che ha avrebbe potuto smettere già da un po', invece è ancora qui a farsi il mazzo. Per noi giovani è un modello da seguire - conclude Calabria - corre come un dannato per provare a vincere sempre".