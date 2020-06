Donnarumma-Milan più vicini: segnali di rinnovo

MILANO - Il contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan è, dall’estate del 2017, uno dei temi che accompagnano ciclicamente le cronache milaniste. Tre anni fa, più o meno in questi stessi giorni, il portiere viveva la turbolenza più grande della sua carriera, con il lungo braccio di ferro tra Mino Raiola e Massimiliano Mirabelli . Si arrivò a un rinnovo complicato, con un ingaggio da 6 milioni di euro netti all’anno e l’arrivo anche del fratello di Gigio, ovvero Antonio, con il ruolo di terzo portiere. Ebbene, tra circa un anno, quell’accordo andrà a scadenza e il Milan deve cercare in tutti i modi di riguadagnare potere contrattuale sul cartellino di Donnarumma e, per farlo, deve assolutamente rinnovagli il contratto. I segnali che sono emersi nelle scorse ore sono positivi, con le parti che si starebbero avvicinando a una bozza di accordo sia sul lato economico sia sulla durata temporale del contratto stesso.

Buone sensazioni

Da quanto filtra, pare che l’accordo possa essere trovato su un prolungamento triennale, che porterebbe la nuova scadenza al 30 giugno 2023. Esattamente una via di mezzo tra l’opzione proposta dal Milan (2025) e quella che era circolata nei mesi scorsi, ovvero quella di un rinnovo di un solo anno, ossia al 2022. Questo permetterebbe a Gigio – che non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Milan - di poter valutare sul campo il nuovo progetto della proprietà, con Ralf Rangnick padre-padrone dell’area sportiva milanista. Raiola, che aveva espresso dubbi sulla progettualità di Elliott, sa bene che il mercato attuale non può offrire a Donnarumma una porta di grande prestigio in una big europea che faccia la Champions League. Anche perché sono tutte occupate. Meglio allora aspettare, vedere come si muoverà il nuovo Milan e permettere a Gigio di continuare a maturare in un ambiente a lui familiare e che lo ha sempre coccolato (in più è la stagione che porta all’Europeo).

