Milan, Rangnick riparte dai magnifici sei

MILANO - Ricomincio da sei. Ralf Rangnick in questi mesi ha studiato il Milan e continuerà a farlo nelle prossime settimane. In particolare, a luglio, quando la Bundesliga sarà terminata (ultima giornata il 27 giugno) e il manager tedesco potrà seguire ancora meglio le gare dei rossoneri e ultimare le sue valutazioni sulla rosa che avrà a disposizione. Di certo, analizzando l’organico oggi a disposizione di Stefano Pioli , non si fa peccato a considerare sei giocatori imprescindibili per il Milan che verrà, sia da parte del club, che di Rangnick: Donnarumma , Romagnoli , Theo Hernandez , Bennacer , Calhanoglu e Rebic .

I senatori

Il portiere con i suoi 21 anni e prestazioni come quella di Torino di venerdì scorso, è una colonna del Milan. Il fatto che negli ultimi giorni siano iniziati dei contatti fra la famiglia, l’agente Raiola e la società per discutere del rinnovo di contratto oggi in scadenza nel 2021, non fa altro che confermare come il Milan sia pronto a uno sforzo economico pur di non perdere il suo patrimonio tecnico - ed economico - più pregiato. Fatto sta che Donnarumma deve essere un uomo da cui ripartite, la bandiera del nuovo Milan, un ipotetico capitano del futuro. Quello del presente si chiama Alessio Romagnoli, altro elemento che Rangnick non vuole perdere: il suo contratto scade nel 2022, quindi il Milan dopo aver risolto la pratica Donnarumma, con Raiola parlerà anche di lui per evitare di arrivare al 2021 con l’acqua alla gola. Restando ai “veterani” di questo Milan, resterà e vedrà anche lui prolungato il contratto oggi in scadenza nel 2021, Hakan Calhanoglu: il turco per due sessioni di mercato è stato nel mirino del Lipsia, è un giocatore che piace al manager tedesco che lo ha seguito molto in Bundesliga e ne apprezza la duttilità tattica.



