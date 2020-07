Pioli: "Ibrahimovic era arrabbiato. Futuro al Milan? Non lo controllo"

"Dobbiamo recuperare perché stasera è stata dura sia per la qualità del Napoli che per il livello della partita. Siamo stati all’altezza delle grandi del campionato, vedi Lazio, Juventus e oggi". Così Pioli ha analizzato la prova del Milan dopo il 2-2 contro il Napoli ai microfoni di Sky. "Sono sempre stato convinto della qualità della mia squadra, chiaro che serve tempo per costruire una mentalità e uno stile di gioco. È giusto alzare il livello e lo stiamo facendo, gli scontri con chi ci sta davanti stanno diventando equilibrati. È duro giocare ogni tre giorni, stringiamo i denti" ha proseguito.

Milan, Pioli: "Ibrahimovic era arrabbiato..."

"Ibrahimovic arrabbiato dopo il cambio? Era arrabbiato perché stavamo perdendo, pretende sempre il massimo, ma quando uno esce non deve mai essere contento. Sul gol di Di Lorenzo ci siamo fatti portare fuori dal primo palo, la posizione di Ibra a protezione del primo palo è stata fatta fuori dal loro movimento. Stiamo provando a superare Napoli e Roma, di volta in volta vedo che formazione fare ma sicuramente contro il Parma qualche cambio lo farò perché stanno tirando la carretta tutti. Futuro? Non ci sto pensando, è giusto così, alleno un grande club. Il 3 agosto ci sarà il tempo per decidere, ora però è importante finire senza rimpianti. Non voglio perdere energie su cose che non controllo".