Milan, Pioli: "Sampdoria in gran forma. Ottimo lavoro di Ranieri"

MILANO - Dopo la gara contro l'Atalanta ("Siamo molto soddisfatti della partita contro un avversario molto forte"), il tecnico del Milan Stefano Pioli si prepara al prossimo match di campionato, contro la Sampdoria: "Le nostre prestazioni sono di questo livello, nonostante sia stata la quinta gara in 15 giorni. Ora dobbiamo vincere le ultime due. La Samp? Loro stanno molto bene, contro la Juve hanno fatto un'ottima partita. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro come sempre. Ci vorrà grande concentrazione, anche se loro sono già salvi. La prossima stagione dovremo consolidare i risultati ottenuti quest'anno. La convinzione e la fiducia in noi stessi sono cambiate, dobbiamo continuare così. Europa League senza preliminari? Ci dobbiamo credere. Abbiamo accorciato la distanza ma quando rincorri non dipende solo da te". Il tecnico mette anche in conto l'ipotesi di disputare i preliminari per accedere ai gironi di Europa League ma non si dice preoccupato per un calendario che a settembre diventerebbe compresso: "Ci faremmo trovare pronti, non cambierebbe la data del raduno. Certo, ci sarebbero tre partite in più da giocare con una preparazione limitata. Ma giocare tanto significa migliorare".