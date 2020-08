Ibrahimovic, post per il Milan: "La calma prima della tempesta"

TORINO - "La calma prima della tempesta". E' il post sul proprio account Instagram di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese in attesa di rinnovare con il Milan. Il campione svedese ha pubblicato un video in cui si vede sdraiato in una sauna, con una musica rilassante in sottofondo. Ibra sembra dare un indizio sul suo imminente ritorno al Milan, con cui sta limando gli ultimi dettagli fiscali. Lo svedese potrebbe arrivare a Milano nel weekend.