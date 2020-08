Theo Hernandez: "Felice al Milan. Vogliamo arrivare più in alto possibile"

MILANO - "Sto bene, sono arrivato con tanta voglia di ricominciare. Ci siamo riposati per alcuni giorni e adesso siamo pronti per ripartire". Theo Hernadez è carico in vista della sua seconda stagione italiana. Il terzino del Milan nella scorsa annata ha impressionato tutti per continuità di prestazioni e apporto alla manovra offensiva della squadra: "È una bella sensazione, sono contento di rivedere i mei compagni, il mister e Maldini - ha detto il francese ai microfoni di Milan Tv -. Adesso pian piano lavoreremo per trovare la migliore forma possibile. La scorsa è stata veramente una bella stagione, ma quello che dobbiamo fare adesso è continuare a lavorare, abbiamo una bella stagione davanti a noi e spero che sia di livello pari o superiore a quella passata, vogliamo arrivare più in alto possibile".

