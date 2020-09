Diretta Milan-Monza ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Sarà un Milan-Monza diverso da come era stato pensato, senza Silvio Berlusconi, ricoverato da giovedì notte (3 settembre) al San Raffaele di Milano per Coronavirus. Non potrà assistere al match amichevole organizzato dai rossoneri e dal cavaliere che andrà in scena questa sera alle 20.45 a San Siro, magari guarderà in televisione dall'ospedale Pioli sfidare Brocchi.

Il match, che andrà in onda alle 20.45, sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 e sul canale ufficiale rossonero, Milan TV, per chi ha l'abbonamento.

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Halilovic, Paquetá, Laxalt; Ibrahimovic. ALL.: Pioli. A disp.: Moleri, Jungdal, Castillejo, Brahim Diaz, Tonin, Michelis, Capanni, Capone, Kalulu, Mionic, Roback, Sala, Stanga.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Armellino, Barberis, Barillà; Machin; Finotto, Maric. ALL.: Brocchi. A disp.: Sommariva, Di Gregorio, Anastasio, Rigoni, Chiricò, D'Errico, Mosti, Scaglia, Gliozzi, Lepore, Lombardi.