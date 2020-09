Milan, ecco Tatarusanu: "Non facile fare il secondo, ma mi piacciono le sfide"

E il ruolo di vice di Donnarumma non lo preoccupa, pur sapendo di trovare poco spazio promette di dare sempre il massimo: "Sono stato secondo solo al Lione, non è facile. Ti devi allenare al 100% sapendo che la domenica non sarai in campo. Però a me piacciono le sfide, darò sempre tutto e spero di aiutare la squadra quando avrò l'occasione. Donnarumma? È giovane solo per l'età. Io come portiere posso rubare da ognuno qualcosa. È un mestiere in cui si impara ma anche in cui si ruba".