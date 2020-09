Pioli: "Milan per lo scudetto? Pensiamo a crescere e a migliorare"

MILANO - "Il nostro obiettivo è cominciare bene il campionato". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del debutto in Serie A contro il Bologna. "Loro avranno il massimo delle motivazioni ma anche noi le abbiamo - ha aggiunto - Avere delle pressioni è un privilegio, vuol dire che hai raggiunto certi livelli". Il tecnico rossonero ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è migliorare la scorsa stagione, questo sì, il campo poi dirà a che livello siamo arrivati. Siamo una squadra ambiziosa, siamo il Milan e dobbiamo giocare per vincere e continuare a crescere. Siamo una squadra molto giovane e con margine di miglioramento. Per puntare ai primi quattro posti dobbiamo partire bene, non si può sempre rincorrere. Cominciare bene è fondamentale, siamo concentrati sull'impegno di domani".

Milan, le dichiarazioni di Pioli

"Rebic? E' un giocatore importantissimo per noi, ha qualità, forza fisica, profondità. Completa il nostro reparto offensivo, ha patito il fatto di non poter aver giocato in Europa, è pronto e preparato per dare supporto alla squadra" ha aggiunto Pioli. Poi, ha spiegato: "Se possiamo puntare allo scudetto? Adesso è difficile rispondere a queste domande. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte ogni volta che scendiamo in campo. I pronostici sono fatti per essere smentiti, dobbiamo cominciare positivamente la nuova stagione se vogliamo puntare alle prime quattro posizioni". Sui nuovi arrivati: "Il loro inserimento è stato facilitato da un gruppo affiatato che lavora bene e si sacrifica. Sono tre giocatori di qualità: Tatarusanu ha grande esperienza, Tonali e Diaz sono di assoluto talento e prospettiva. Potranno esserci utili da subito". "Mai arrendersi e migliorare sempre", infine, il motto scelto per quest'anno dall'ex mister di Lazio e Inter.