Milan, che ingorgo a destra! In quattro per una maglia

MILANO - Il rinforzo sulla fascia destra della difesa è arrivato quasi sul gong del mercato, il 4 ottobre, quando è stato ufficializzato l’acquisto in prestito secco del 21enne portoghese Diogo Dalot dal Manchester United. Un innesto un po’ a sorpresa considerando la tempistica dell’affare e il rendimento, a destra, di Davide Calabria, ma non del tutto inatteso se si pensa che il Milan pensava a un nuovo terzino destro fin dal mercato dello scorso gennaio, quando il nome del turco Celik del Lilla era in prima fila.

Poi se n’era parlato molto ad agosto, con la corsa a tre fra Aurier (Tottenham), Dumfries (Psv) ed Emerson Royal (Betis), quindi il discorso sembrava sfumato, con il focus spostato sul difensore centrale, anche se due profili - Milenkovic e Tomiyasu - erano giocatori in grado di disimpegnarsi non solo al centro, ma anche sulla destra. Tutto finito? Sì, almeno fino a fine settembre, quando il nome di Dalot ha scalato le gerarchie, anche per la semplicità dell’operazione. Il portoghese, che lo United comprò nell’estate 2018 per 22 milioni dal Porto, è arrivato senza diritto o obbligo di riscatto, ma le due società - così come successo col Real per Brahim Diaz -, si sederanno in un secondo momento per affrontare la questione.