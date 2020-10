Ibrahimovic re di Milano, anzi no: "Sono un dio per voi"

MILANO - Pioli s'è aggrappato al suo leader, al suo uomo-simbolo per sfatare il tabù derby e volare in testa alla classifica. Ibrahimovic ha trascinato il Milan contro l'Inter, una doppietta a 39 anni che non ha età e che ha sancito - come se ce ne fosse ancora bisogno - di nuovo la grandezza di Zlatan, re di Milano. Anzi no, dio della città, come ama definirsi lui sui social: "Milano non ha mai avuto un re, ma un dio". Parola di Ibra, il solito spaccone.

