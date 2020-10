Milan, da Brahim Diaz a Leao e Dalot: ecco i ragazzi del '99

MILANO - Senza voler apparire blasfemi, è significativo osservare che i tre marcatori del Milan di Coppa, i giocatori che hanno steso lo Sparta Praga, sono tre ragazzi del ‘99, ovviamente 1999, che hanno già tutti compiuto 21 anni e che stanno cercando di farsi largo in un organico dove, al momento, un posto per loro non è ancora garantito. Già si è scritto, nei giorni scorsi, come tra le caratteristiche di questo Milan vincente in Italia e in Europa, ci sia appunto la gioventù: uno studio recente, ha infatti stabilito che l’età media dei rossoneri è la più bassa (24,5 di media) tra tutte quelle delle squadre dei cinque più importanti campionati d’Europa (Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e appunto Italia). Un primato che non può che far piacere a Ivan Gazidis, da sempre fautore del principio che si possa vincere, ma soprattutto guadagnare, con una squadra giovane. E che, almeno per il momento, si sposa bene anche con i risultati, visto che la squadra è in testa sia in campionato che in Europa League. Ma andiamo a scoprire, uno a uno, i tre protagonisti della serata contro lo Sparta Praga: Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot.