Ibrahimovic a FIFA21: "Perché fate soldi con il mio nome? Mai dato il permesso"

Ibrahimovic e Bale, attacco a FIFA21 e FIFPro

L'attaccante svedese del Milan ci è andato giù duro: "Chi ha autorizzato FIFA EA Sport a usare il mio nome e il mio viso? FIFPro? Non sono al corrente di essere un membro FIFPro, e se lo sono, sono stato registrato senza essere stato effettivamente informato, in modo dubbio. E una cosa è certa, non ho mai permesso a FIFA o FIFPro di fare soldi con me. Qualcuno ha realizzato un profitto sul mio nome e sulla mia faccia senza alcun accordo per tutti questi anni. È ora di indagare". Pure l'attaccante gallese del Tottenham Gareth Bale si è unito alla protesta, rispondendo così a Ibrahimovic: "Interessante, cosa è FIFPro? È ora di indagare".