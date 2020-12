Ibra svela il segreto del Milan: "A questo servo io"

TORINO - "Bisogna continuare, è qui che entro in gioco io. Non bisogna essere soddisfatti, sempre continuare" sono le parole di Zlatan Ibrahimovic, nella conversazione con Ambrosini che andrà in onda su Sky Sport. L'attaccante del Milan si è soffermato sull'importanza di tenere tutto lo spogliatotio sulla corda, spiegando: "La partita più importante è la prossima, nessuno si ricorda della gara precedente. Devi vincere per raggiungere gli obiettivi, non sono abituati su questo. Quando arriva una partita diciamo che dobbiamo vincere per forza. Abbiamo iniziato a ragionare così per riuscire ad entrare in Europa, è salita la pressione ed hanno iniziato a giocare per qualcosa. Oggi dobbiamo vincere, se no siamo fuori. Hanno un po' di esperienza ma non sono abituati. Questa squadra può arrivare in Champions? Penso di sì, ho giocato otto mesi qua e penso di sì".