Mandzukic: "Scudetto possibile. Juve? Penso solo al Milan"

MILANO - "Sono molto contento di essere al Milan, mi stavo preparando per questa opportunità e ho trovato una bellissima atmosfera sia nel gruppo che con il mister, la squadra è prima in classifica e per me è molto importante farmi trovare pronto e rendere al massimo e credo che questo succederà". Queste le prime parole di Mario Mandzukic nella conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Milan. "Mi sono allenato duramente negli ultimi mesi e ho accettato un grande club come quello rossonero perché mi sento pronto", ha aggiunto il croato

Milan, Mandzukic sceglie la maglia numero 9 Mandzukic in conferenza stampa Mandzukic, nella conferenza stampa di presentazione, ha poi spiegato: "Arrivo in una squadra giovane dove tutti combattono e io sono sempre stato un professionista che ha dato tutto in campo, sarò felice se i giovani mi seguiranno. Io e Zlatan abbiamo grande esperienza, sappiamo come vanno le cose nel calcio. E' importante incutere timore agli avversari, proteggere i compagni e combattere come Zlatan e come fanno tutti in questo gruppo, io sono pronto a farlo. Siamo primi, ma mancano ancora 4 mesi alla fine della stagione. Se continuiamo a giocare come nelle ultime partite, in cui tutti hanno lottato per vincere e hanno corso, sarà più facile arrivare allo scudetto".