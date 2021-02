Milan, i convocati per la Stella Rossa: out Bennacer e Mandzukic

MILANO - Stefano Pioli, tecnico del Milan che stasera affronterà in casa la Stella Rossa di Dejan Stankovic, ha convocato 22 giocatori. Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, entrambi non al top in seguito a dei problemi muscolari, non prenderanno parte alla gara, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.