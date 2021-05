Milan, priorità Diaz: Pioli vuole trattenerlo

MILANO - Il Milan vuole trattenere Brahim Diaz ma ogni discorso su di lui verrà effettuato dopo che le merengues nomineranno il loro nuovo allenatore. Una situazione comprensibile e che non sposta di molto il pensiero dei rossoneri che sono rimasti molto contenti dell’apporto dato da Brahim nel corso della stagione che si è appena conclusa. Il suo inserimento, nell’undici titolare, è poi stata la mossa con la quale Stefano Pioli ha trovato la combinazione giusta per emergere nello sprint finale per la qualificazione in Champions League e Brahim ha effettuato grandi partite, con la gara contro la Juventus che sarà la fotografia più bella della sua esperienza visto il gol e il livello qualitativo della prestazione. Il ragazzo si è trovato benissimo ed ha espresso il suo gradimento nel rimanere al Milan ma prima vuole capire cosa succederà al Real.