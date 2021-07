Milan, Coutinho, Ilicic, Isco o Rodriguez per la trequarti

MILANO - Il Milan ha già 10 titolari su 11 a disposizione: adesso l'attenzione dello staff e della dirigenza sarà tutta per la ricerca del trequartista grazie agli arrivi di Maignan per Donnarumma, il riscatto di Tomori (da affiancare a Kjaer) oltre a tutti gli uomini arrivati da centrocampo in su. Per trovare un valido numero 10, però, la situazione non sarà semplice: non si deve trovare solo un gran giocatore, ma uno determinante, che possa indirizzare l'intera annata rossonera al punto da decidere o meno la completezza della squadra. Pioli è stato chiaro: dalla mediana in su vuole la qualità soprattutto e il 4-2-3-1 deve sintetizzare le caratteristiche che lui vuole, al punto che i 3 rifinitori dietro la punta giochino un ruolo chiave ancor più di un tessitore di gioco come Calhanoglu e di un dinamico Brahim Diaz; inoltre serve un effettivo che abbia esperienza internazionale per riuscire a far fare un salto di qualità in Champions League e non solo in Italia. Attorno al profilo richiesto dal Milan ci sono tanti nomi che girano: James Rodriguez (il cui procuratore è Jorge Mendes), Philippe Coutinho...si parla di elementi forti ma economicamente irraggiungibili visti gli ingaggi: Coutinho sogna di tornare ad essere protagonista mentre altri, come Isco del Real Marid o Nikola Vlasic fanno da contraltare assieme a Josip Ilicic, ma per adesso queste sono solo idee, più percorribili ma solo idee.