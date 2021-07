Maignan sbarca al Milan: subito full immersion di italiano

MILANO - L'ufficiliatà dell'arrivo di Mike Maignan al Milan risale a fine maggio, ma è da oggi l'ex Lille potrà realmente cominciare la sua avventura come vice Donnarumma e difendere la porta rossonera, almeno da contratto, fino al 2026. Il portiere campione di Francia ha passato l'estate sui libri a studiare l'italiano, una condizione imprescindibile visto il ruolo di guida della difesa che, giocoforza, dovrà assumere. Dal ritiro della Francia a Euro 2020 Maignan aveva dichiarato: "Per ora non parlo ancora italiano, ma Rabiot mi sta già insegnando qualche parola. Lo ascolto e cerco di imparare".