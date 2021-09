Cori razzisti in Milan-Lazio, esposto del club rossonero

MILANO - Sarà la Procura Federale ad indagare su quanto accaduto in Milan-Lazio. I cori dei tifosi ospiti che hanno bersagliato Kessie per tutta la partita sono stati segnalati dal Milan in un esposto ufficiale, come annunciato dalla società rossonera in un comunicato pubblicato sui suoi canali: "Il Milan comunica di aver deciso di presentare un esposto alla Procura Federale, affinchè venga fatta chiarezza sui cori provenienti dal settore della tifoseria ospite durante Milan-Lazio". Una prima risposta allo spiacevole episodio l'aveva data Tiemoue Bakayoko, che su Instagram aveva scritto: "Siamo orgogliosi del colore della nostra pelle".