Milan, Ibrahimovic a caccia di record: Totti nel mirino

MILANO - Ibrahimovic non scende in campo in Champions con il Milan dai quarti del 2011/12 (i rossoneri uscirono sconfitti 3-1 dal Camp Nou di Barcellona). Zlatan ritrova Champions e Milan nove anni dopo in un altro stadio mitico, Anfield, dove i rossoneri non hanno mai giocato. Ibra si è già "riscaldato" contro la Lazio, mezzora e un gol. E ora sotto per centrare un altro record personale. Nel mirino di Ibrahimovic c'è Francesco Totti, detentore del primato di giocatore più longevo ad aver segnato nella moderna edizione della Champions League. Contro il Manchester City l'ex capitano della Roma è andato in gol a 38 anni, 1 mese e 29 giorni. E così Ibrahimovic, che il 3 ottobre compie 40 anni, ha almeno sei match-point (le gare del girone) per prendersi il record.