I convocati di Pioli per Milan-Venezia: ancora out Giroud e Ibra

MILANO - Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha convocato 21 giocatori per il match casalingo di domani sera contro il Venezia. Non fanno parte della lista diramata dal tecnico rossonero Giroud, Ibrahimovic, Messias, Kjaer, Calabria, Bakayoko e Krunic: sette indisponibili per quella che è una vera e propria emergenza.