Milan, il futuro si chiama Pobega

MILANO - Il futuro di Tommaso Pobega viaggia su una sorta di binario parallelo. Il centrocampista, che sta sfruttando alla grande il prestito al Torino, potrebbe tornare al Milan sia nel caso in cui Franck Kessie decidesse di non rinnovare il suo contratto, ma anche (ri)vestirsi di rossonero a prescindere dalla scelta dell'ivoriano. Dopo l'ottima annata allo Spezia, Pobega, sta crescendo esponenzialmente nel lavoro quotidiano con Ivan Juric. Un miglioramento che non è sfuggito all'occhio di Ricky Massara e Paolo Maldini, che lo seguono con attenzione settimana per settimana. Il centrocampista, attualmente in prestito secco al Toro, sembra ormai destinato a tornare a Milanello in pianta stabile: una scelta che aiuterà i rossoneri non solo sul fronte tecnico-tattico, ma anche su quello delle liste europee, visto che è un prodotto del settore giovanile del Milan.