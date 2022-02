Milan, Pioli: "Ora il primo posto. Ibrahimovic? Soffre molto"

MILANO - Dopo aver vinto il derby in rimonta, Stefano Pioli ha ancora motivo di sorridere per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia del suo Milan, che ha annientato la Lazio, battuta per 4-0 a San Siro : "Abbiamo approfittato dell'entusiasmo per la vittoria nel derby per avere ancora più convinzione - le parole dell'allenatore rossonero a Mediaset - l'ambiente è positivo, abbiamo giocato con qualità per 90 minuti". Grande protagonista della gara è stato Giroud , autore del secondo e del terzo gol: " Ha avuto tanti problemi all’inizio, schiena, caviglia e altre situazioni, ma ora sta meglio fisicamente e mentalmente . È un centravanti forte, ma credo che oggi sia stato importante il lavoro di tutta la squadra. Siamo stati pericolosi, è quello che dobbiamo continuare a fare".

Pioli: "Ibrahimovic soffre molto"

In semifinale il Milan ritroverà l'Inter, per un altro derby, che si giocherà due volte, tra andata e ritorno: "Sono sempre partite particolari e stimolanti da preparare. È una semifinale di Coppa Italia, daremo il massimo per vincere, sapendo della forza degli avversari. So che i nostri tifosi ci spingono sempre con grande entusiasmo e passione. Di quello che fanno gli altri non ci interessa: saranno due sfide importanti e difficili". Domenica c'è la Sampdoria in campionato e un successo potrebbe portare il Milan al primo posto: "Un pensierino ce lo facciamo perché questa settimana diventi perfetta; dobbiamo affrontare con grande concentrazione la Sampdoria. Abbiamo iniziato bene, ma manca una partita. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, abbiamo un'altra possibilità per migliorare la classifica. Possiamo determinare i nostri risultati, non quelli degli altri". Dell'assenza di Ibrahimovic infortunato dice, in chiusura: "Soffre molto, perché sa che è il momento importante della stagione. Vorrebbe aiutare i compagni in campo, ma lo fa da fuori con il suo carisma. Speriamo torni il prima possibile perché abbiamo bisogno delle sue qualità e dei suoi gol. Ma è lo spirito di questa squadra che fa la differenza".

