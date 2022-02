Milan-Theo Hernandez, intesa per il rinnovo. Certezze su Botman

MILANO - Vicino l'accordo tra Milan e Theo Hernandez per prolungare fino al 2026. Sono stati definiti gli ultimi dettagli dell'accordo che porterà Theo a guadagnare 4.5 milioni netti all’anno più bonus. Numeri, prestazioni e attaccamento alla maglia gli sono valse un sostanzioso aumento di stipendio e salvo cambi di programma l'annuncio arriveràa breve. E poi si attendono anche i rinnovi di Bennacer e Leao. Resta lo stallo con Kessie, stallo anche per Romagnoli, tra la domanda da 3.5 milioni più 1 di bonus e la proposta del Milan che si aggira sui 2.8-3 milioni. Ma ieri è stata anche la giornata di nuovi incontri per Sven Botman: il centrale olandese del Lille ha già dato priorità al Milan, ma va trovata l'intesa sul cartellino. I rapporti tra Milan e Lille sono ottimali (viste le operazioni Leao e Maignan): la prima richiesta dei francesi è di 30 milioni, ma il Milan punta a ridurla a 25 milioni complessivi. E dal Lille potrebbe arrivare anche Renato Sanches (attirato dal Milan ma ha anche interessamenti da Premier e Bundesliga), considerato il sostituto ideale di Kessie.