Milan, Pioli: “Ibra ancora a parte. Kessie è un nostro titolare”

La notizia era nell'aria da giorni, ma nel pomeriggio di venerdì è arrivata l’ufficialità: Theo Hernandez ha rinnovato con il Milan fino al 2026. Una notizia che ha fatto ovviamente felice Stefano Pioli : “Credo che sia un bellissimo segnale di un club che ha una visione per presente e futuro - ha detto il mister rossonero in conferenza stampa a Milanello alla vigilia della Samp - Theo e il Milan hanno voluto fortemente il rinnovo del contratto, segnale importante per tutto l'ambiente. Avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza e un club che programma presente e futuro significa che il percorso può dare stabilità a una società che vuole tornare ai massimi livelli”.

Milan, ufficiale il rinnovo di Theo Hernandez fino al 2026

Pioli: “Al Milan non c’è mai pessimismo”

"Il pessimismo a Milanello non c’è mai stato, abbiamo sempre lavorato con fiducia. La forza del gruppo è continuare a farlo quando i risultati non vengono, è facile farlo quando si vincono le partite. Continuiamo a pensare di partita in partita, siamo chiaramente soddisfatti delle ultime due gare. Ora conta solo quella di domani e c'è grande concentrazione”.

Pioli: “Per Ibra ancora qualche giorno”

"La mia idea è schierare la formazione migliore, ma può essere che quella migliore per domani non sia la stessa di mercoledì. Si può variare in base alle condizioni dei giocatori e in base all'avversario che affrontiamo. Giroud segna solo a San Siro? I grandi numeri difficilmente sbagliano, ma penso sia più casuale che altro... Mi viene in mente la sua partita ad Empoli. Ora sta bene fisicamente e mentalmente, ma è importante che la squadra continui a proporre un calcio offensivo per esaltare le qualità degli attaccanti. Ibra? Sta lavorando a parte, ci vuole ancora qualche giorno”.

Pioli risponde a Marotta

“Marotta ha parlato di calcio sostenibile? Il nostro club è su questa direzione, che è logica e necessaria anche per il momento che stiamo vivendo. Per tornare a vincere mancano 15 partite e sono tante: dobbiamo pensare di fare più punti possibili. In questo momento tra il vincere e il non vincere il gap sembra sottile, quindi saranno i dettagli a fare la differenza. Domani affrontiamo un avversario difficile, che ha vinto 4-0 nell'ultima partita contro il Sassuolo che, poi, ha perso all'ultimo con la Juve. Dovremmo tirar fuori una prestazione attenta per riuscire a vincere. Dobbiamo affrontare ogni partita al massimo: il risultato dipende da noi”.

Pioli: “Kessie è un titolare”

"Kessie è un titolare del Milan, come lo sono tutti gli altri. Non sono d'accordo con le critiche per le ultime prestazioni di Kessie: contro la Lazio ha fatto molto bene nelle due fasi e contro Milinkovic, nel derby gli avevo chiesto una partita di sacrificio. Sono convinto delle sue qualità tecniche e morali".