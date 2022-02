Milan, striscione dei tifosi contro i giocatori lontani dal rinnovo

MILANO - Cori e applausi a San Siro dal pubblico del Milan per chi ha rinnovato, come Theo Hernandez (fino al 2026), e per chi si è ridotto l'ingaggio pur di rimanere, come Tonali. Ma anche striscioni contro quei giocatori rossoneri che ancora non hanno trovato l'accordo per il prolungamento. "Chi ama il Milan lo dimostri con i fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti", questo il messaggio esposto dalla Curva Sud milanista durante la sfida contro la Sampdoria che ha come obiettivo Romagnoli e Kessie, ancora indecisi sul loro futuro. Il centrocampista ivoriano è stato anche fischiato alla lettura delle formazioni ufficiali.