Milan, addio certo per Kessie: cinque squadre interessate

MILANO - Non è stato minimamente scalfito dalla contestazione della tifoseria a San Siro: Franck Kessie non ha cambiato idea. Vale a dire, non rinnovare con il Milan. Decisione che, come accaduto con Calhanoglu e Donnarumma, non è piaciuta alla tifoseria. La scelta di Kessie è economica, visto che il progetto Milan cresce di anno in anno per tornare alla vittoria. E su questo, tra campionato e Coppa Italia, c'è la possibilità concreta. Dettaglio che non sembra interessare a Kessie, per il quale si apre un futuro ricco economicamente. Non mancano le offerte, che col passar dei giorni vanno aumentando. Già in Italia ad esempio c'è l'Inter (disposta a dare di più del Milan senza fare follie) e per un periodo c'è stata anche la Juventus. Ma si parla soprattutto di estero. Piace al Barcellona e al Psg (dove ritroverebbe Donnarumma). E poi le sirene inglesi, con Liverpool e Newcastle su tutti.