Milan: Bennacer-Tonali il presente, Renato Sanches il futuro

MILANO - Il Milan sembra aver cambiato pelle rispetto a un anno fa. Quello che sembrava solo un esperimento di Stefano Pioli, ovvero affiancare Bennacer e Tonali davanti alla difesa, si sta invece rilevando una mossa azzeccata del tecnico rossonero, che ha dato alla squadra nuovo ritmo e qualità nella trasmissione di palla. Lo scorso anno Tonali non era riuscito a garantire un rendimento continuo, ma con la sua maturazione l'addio a fine stagione di Kessie potrebbe fare meno male. Il dinamismo che la coppia inventata da Pioli sta dando alla squadra si affianca all'imprevedibilità della manovra, due qualità che rendono meno pesante il divario fisico con gli avversari, peraltro compensato da una voglia ed una grinta che permette loro di non far rimpiangere elementi più fisici in quella zona del campo, come appunto l'ivoriano, Che ha ora avanzato il suo raggio d'azione sulla linea dei trequartisti. La stessa cosa potrebbe accadere il prossimo anno con Renato Sanches, rinforzo di mercato che nei piani del Milan dovrebbe andare a riempire la casella che lascerà libera proprio Kessie in estate. Lui e Botman sono i colpi che la dirigenza rossonera proverà a mettere a segno a fine stagione, senza dimenticare i già certi arrivi di Yacine Adli e Tommaso Pobega, che dovranno però lottare per avere spazio. Tonali e Bennacer, per come stanno giocando in questo momento e per i contratti in scadenza nel 2026, rappresentano il presente per il centrocampo del Milan.