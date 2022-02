Milan, valorizzazione dell'organico: obiettivo centrato

MILANO - Domenica scorsa il Milan è tornato al primo posto della classifica, coronando il lavoro passo dopo passo di Pioli a partire dalla primavera del 2020. Non solo: Maldini e Massara lo hanno disegnato a tavolino. Infatti, contro la Sampdoria, solo Calabria e Romagnoli erano in rosa prima dell'arrivo della dirigenza attuale. Il Milan attuale è quello costruito da allora e amalgamato da Pioli. E quest'ultimo ha raggiunto anche un altro obiettivo, quello di valorizzare la rosa. I nove giocatori arrivati a titolo definitivo (escludendo i big in là con l'età) si sono ritagliati un ruolo importante: Theo Hernandez, Bennacer, Leao e Rebic nel 2019; Saelemaekers, Tonali , Kalulu e Tomori nel 2020; Maignan nel 2021. Sono costati circa 145 milioni. E oggi complessivamente arrivano a più del doppio, sfiorando i 350 milioni: 200 milioni in più di quanto speso. Ad esempio Maignan costato 14.4 milioni, oggi non ne vale meno di 40. Leao oggi ha una quotazione sui 70, Tonali verso i 50; Kalulu, arrivato a 1.2 ne vale oggi almeno 15.