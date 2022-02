Milan, Ibrahimovic: "Decido io quando smettere. Torno e butto giù lo stadio"

Ibra e il rapporto con Galliani: "Gli voglio bene"

L'attaccante rossonero ricorda Adrano Galliani e il modo in cui lo ha portato in Italia. "Gli voglio troppo bene. Quando ero a Barcellona non ero felice e non avevo adrenalina. Adriano mi ha chiamato e mi ha detto: 'Questa volta torni in Italia e giochi nel Milan'. E' venuto a casa mia e mi ha detto 'Non mi alzo finchè non accetti'. E' un gentleman, con lui e Berlusconi ero tornato felice - ha raccontato Ibrahimovic -. Le cose alla fine sono andate bene e abbiamo vinto. Quando sono andato via ero molto arrabbiato con lui, per otto mesi non ci siamo parlati. Gli ho detto: 'Vendi tutta la squadra, ma non Ibra'. Mi aveva promesso di non vendermi, poi in estate mi ha spiegato la situazione e mi hanno ceduto al PSG. Non ero felice...". Dopo l'esperienza in Francia, Ibrahimovic ha giocato nel Manchester United e nei Los Angeles Galaxy: "Ritorno in Europa? Non dovevo tornare. Sono andato in America perchè venivo da un infortunio grave e li è andata benissimo. Raiola mi ha manipolato - ride - e mi ha convinto a venire qui, non era programmato. In Europa era tutto fermo, serviva il terremoto Zlatan".

Ibra e il futuro: "Incuriosito dal cinema"

Ibra è pronto a tornare in campo. Parla del presente e del suo futuro, lanciando l'ipotesi di una carriera nel mondo del cinema. "Ho fiducia in tutto quello che sto facendo. Quanto andrà avanti non lo so, ma cerco sempre di andare oltre al limite. Perchè essere normali quando puoi essere più forte? Per il futuro vediamo. Sono curioso per certe cose: per esempio, diventare un attore. Qualcosa che mi regala adrenalina. Ma nulla sarà come il calcio. Dovrò fare la differenza. Ho tanti progetti, ma ora il mio focus è essere un calciatore - ha concluso Zlatan -. Quando torno butto giù tutto lo stadio".