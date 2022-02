Milan, Pioli: "Nessuno pensa di vincere lo Scudetto"

SALERNO - Il tecnico del Milan , Stefano Pioli , si è presentato ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato in casa della Salernitana : "Quando non riusciamo a giocare da Milan, con le nostre qualità è giusto essere delusi. Potevamo fare meglio anche perchè abbiamo cominciato bene la partita e c'era la situazione ideale per comandare la partita. Non siamo stati precisi e fluidi nel gestire la palla. Abbiamo commesso anche degli errori in fase difensiva è stata una partita complicata. Dobbiamo cercare di fare meglio".

Le parole di Pioli su Leao

"La precisione non è mancata solo a Leao. Ho insistito con lui per cercare di mantenerlo largo. E' vero che non è stato determinante come nelle ultime partite però se avesse segnato in rovesciata probabilmente staremmo parlando di un'altra prestazione. Quando una squadra approccia così bene una partita poi deve continuare, oggi siamo stati frenetici. A inizio secondo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni che avrebbero cambiato la partita ma poi siamo addirittura andati sotto. Abbiamo avuto comunque una buona reazione e c'abbiamo provato fino alla fine. E' chiaro che non è stata la nostra serata migliore. Dobbiamo pensare a giocare come siamo capaci, questo dev'essere il nostro obiettivo. Se lasci crossare l'avversario può capitare che l'attaccante sia più bravo del difensore. E' strana la situazione che c'è intorno al Milan. Nessuno degli addetti ai lavori pensa che possa vincere lo Scudetto e voi continuate a farmi la domanda se noi ci crediamo. Noi crediamo di essere una squadra forte e oggi non ci siamo riusciti. Questo ci spronerà a fare meglio nelle prossime partite. Il girone di ritorno è sempre più complicato rispetto all'andata. Non è mancato il nostro atteggiamento mentale. E' mancata la qualità. Il nostro obiettivo è quello di superare il punteggio del campionato scorso".