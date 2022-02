Milan, Theo Hernandez a rischio denuncia. Il suo pitbull ha ucciso un cane

MILANO - Disavventura per Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da "La provincia di Como" il terzino del Milan sarebbe a rischio denuncia per negligenza della custodia del suo pitbull. Il cane dell'ex Real Madrid sarebbe uscito dal cancello dell'abitazione, aperto per fare entrare un'auto, e avrebbe azzannato uccidendo il pinscher di sette anni di una signora che stava passeggiando nei dintorni. Il pitbull di Theo, inoltre, avrebbe trascinato a terra la signora (in cerca adesso di testimoni) mordendole la giacca. In seguito avrebbe tentato di salvare la vita al suo cane provandolo a lanciare su un'auto parcheggiata vicino senza però riuscirci.