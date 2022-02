Milan, la priorità resta la qualificazione in Champions

MILANO - La corsa del Milan verso lo scudetto ha subìto uno stop inatteso e, di certo, non gradito in casa della Salernitana. Dopo il match il tecnico rossonero Stefano Pioli ha palesato un certo nervosismo alla domanda sulle possibità del Diavolo di conquistare il titolo dunque, almeno per adesso, la concentrazione dei rossoneri è tutta concentrata sulla qualificazione alla prossima Champions League. La stabilità delle finenze societarie passa da queso traguardo, che dunque da tutto l'ambiente viene ritenuto prioritario. Fermo restando che, visti ri risultati non esaltani delle dirette concorrenti nell'ultimo turno di campionato, un pensiero allo scudetto viene ancora fatto dallo spogliatoio rossonero. Che però rimane consapevole di aver gettato al vento troppi punti con le piccole. E soprattutto di non aver dato il colpo di frusta necessario a scrollarsi di dosso le rivali nel momento in cui si era presentata la possibilità di andare in fuga. Ecco, la capacità di saper leggere i momenti, anche all'interno delle partite, dovrà essere il prossimo passo verso la crescita della squadra. Lo sbilanciamento offensivo visto contro Spezia e Salernitana non ha portato frutti, dunque Pioli dovrà far capire ai suoi quando e come gestire i match invece si gettarsi in avanti a testa bassa. A partire dalla prossima sfida con l'Udinese, altra squadra in lotta per la salvezza e dunque pericolo da non sottovalutare per i rossoneri, si potrà capire se la lezione dell'Arechi è stata imparata. Di certo una lezione l'ha capita la dirigenza del Milan, che ha compreso il malcontento dei tifosi per il caro biglietti per le gare di Champions ed ha deciso prezzi alla portata di tutti per la gara con i friulani: 12 euro per gli adulti, 9 per gli under 16 accompagnati da un adulto e per gli under 30 ed infine 19 euro per gli over 60.