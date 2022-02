Record: "Caso Leao, Lilla condannato dal TAS: deve risarcire lo Sporting"

La vicenda e la reazione di Leao alla decisione del TAS

La vicenda si riferisce alla rescissione unilaterale effettuata dal calciatore nel 2018, dopo un’aggressione alla squadra degli ultras biancoverdi avvenuta nel centro sportivo del club, che gli ha permesso di lasciare la società portoghese per approdare al club francese. Inizialmente Leao era stato condannato al pagamento di un'ammenda di 16,5 milioni di euro, una cifra che gravava enormemente sul conto in banca del classe '99 e che aveva frenato la trattativa di rinnovo con il Milan (il suo contratto con i rossoneri scadrà a giugno 2024). Il TAS, però, ora avrebbe ribaltato la decisione condannando al pagamento del maxi risarcimento il Lilla. Intanto Rafa ha postato su Twitter l’icona di una colomba col ramoscello d’ulivo in bocca, simbolo di pace, accompagnata dalla scritta “soon” (presto, prossimamente). Difficile non pensare all’associazione con il verdetto del TAS.