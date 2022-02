Milan, Ibra ossessione Mondiale

MILANO – I milanisti si interrogano su quello che stia succedendo a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non affretta i tempi e pure ieri si è allenato a parte. L'infortunio al tendine contro la Juventus sembrava un lieve infortunio al tendine. E invece, partita dopo partita, si continua a rimandare il suo rientro. Adesso, considerato che anche l’Udinese diventa una meta difficilmente raggiungibile, si punta al derby di andata di Coppa Italia contro l’Inter del 2 marzo. Quel che però appare verosimile, e che viene confermato anche dall’entourage del giocatore, è che sia un’altra la data che Ibrahimovic si è appuntata sul calendario: quella del 24 marzo, quando la Svezia affronterà la Repubblica Ceca nel primo spareggio di qualificazione per il mondiale del Qatar. Un cammino non agevole per gli svedesi, ma che Ibrahimovic vuole assolutamente percorrere per dare una mano alla sua nazionale. In fondo due o tre partite nelle gambe sarebbero sufficienti a presentarsi nel ritiro della Svezia allenato e non stanco, per provare a essere ancora protagonista anche a livello mondiale.