Milan, caduta libera Kessie

MILANO – Frank Kessie e il Milan, una storia che è destinata a finire. Noto a tutti, pure, che il centrocampista sia in caduta libera, ma venerdì vista la squalifica di Bennacer, il numero 79 rossonero sarà titolare. E' evidente che in questo momento Kessie, stia sentendo la pressione del contratto non rinnovato. Soprattutto nel momento in cui la sua scelta è apparsa chiara e anche i tifosi del Diavolo hanno deciso di contestarlo apertamente. E' evidente che qualcosa si sia rotto, la calma con la quale è rientrato dalla Coppa d’Africa: cinque giorni dopo l’eliminazione, è un esempio. L'ivoriano dunque, si unirà a Donnarumma e Calhanoglu come rossonero che se ne andrà a parametro zero, pur avendo un valore di mercato moto alto. Ma a differenza dei suoi due ex compagni di squadra, il club gli sta rendendo la vita molto più complicata. Il Milan, che ovviamente ha fatto di tutto per trattenere il centrocampista, da tempo si è coperto le spalle, con una doppia mossa: ha fatto capire al Torino che Pobega sarebbe stato un prestito e nulla di più. Glielo ha fatto capire quando a luglio è stato sottoscritto e glielo ha ribadito anche a dicembre, quando i granata hanno fatto un ultimo tentativo per il riscatto. Inoltre, già dalla scorsa estate è stato messo sotto contratto Yacine Adli, 21 enne centrocampista del Bordeaux, lasciandolo però per una stagione ancora in Francia. Insomma l'avventura di Kessie è al capolinea, ma il Milan questa volta non si è fatto trovare impreparato. Come giocherà Kessie venerdì contro l'Udinese? Chi lo sa? Chi vivrà vedrà...