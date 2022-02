Giroud: "Siamo il Milan, lotteremo fino in fondo per lo scudetto"

MILANO - Olivier Giroud ha fame di gol, dopo due gare a secco. Lo zero alla voce gol fatti con Sampdoria e Salernitana pesa all'attaccante francese, che ora spera contro l'Udinese di interrompere questo mini digiuno. Anche perché dietro di lui c'è l'uomo della provvidenza di Salerno, quell'Ante Rebic che ha evitato la sconfitta ai nerazzurri all'Arechi con il gol del 2-2, che scalpita per ritrovare una maglia da titolare. Nonostante la lunga esperienza alle spalle, Giroud ha ancora fame di vittorie: "Non abbiamo ancora vinto niente - assicura il numero 9 rossonero a GQ - dobbiamo continuare a lottare fino in fondo. Il Milan è sempre stato uno dei club più importanti al mondo: quando indossi questa maglia devi sempre puntare in alto, non ci si può accontentare. Sono qui al Milan per lasciare la mia impronta e provare a vincere dei trofei in un club enorme come quello rossonero". Che ha imparato ad apprezzarlo ed amarlo, soprattutto dopo la doppietta nel derby che ha permesso la rimonta e la vittoria sull'Inter: "Nel primo tempo - ammette Giroud - sapevamo di non aver giocato molto bene. Nella ripresa siamo scesi in campo sicuri di poter ribaltare il risultato. Il derby è una partita speciale, ti dà un’adrenalina incredibile. Vincerlo con una mia doppietta, segnando entrambe le reti sotto la nostra curva, è stata un’emozione veramente forte". Emozione che lui e i tifosi del Milan sperano di rivere magari già martedì prossimo, quando il derby sarà di scena in Coppa Italia: l'attesa inizia a salire.