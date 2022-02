Milan, Pioli: "Rinnovo Ibrahimovic? Credo voglia continuare"

MILANO - Il tecnico del Milan , Stefano Pioli , si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l' Udinese : "Stiamo bene. Chiaro che veniamo da una prestazione dove abbiamo commesso degli errori e li abbiamo analizzati. Mi aspetto una prestazione più convincente e più solida domani. Alla squadra ho trasferito una valutazione della prestazione con la Salernitana con molta lucidità. E' chiaro che abbiamo cominciato bene la partita ma abbiamo giocato con troppa frenesia come se mancassero solo 5' alla fine della partita. Dobbiamo capire quando è il momento di rallentare o di affondare. I risultati degli altri non li possiamo condizionare e non ci devono interessare. Noi possiamo condizionare le nostre prestazioni. I rinnovi? Sono problemi societari. Non sto allenando giocatori in scadenza ma professionisti seri che sono sul pezzo e continuerò a farlo finchè la situazione sarà questa".

Pioli sull'obiettivo stagionale del Milan

"Ogni partita è diversa dalle altre e ti permette di analizzare determinate situazioni. A Salerno siamo stati poco lucidi dopo il vantaggio, si poteva gestire molto meglio e su questo abbiamo lavorato. E' un momento particolare ma l'ultima giornata penso ci sia stato un evento irripetibile. Ho letto un dato e credo che dal 2003 le prime sette in classifica tutte insieme non riuscivano a vincere. La verità è che le partite sono equilibrate e difficili. Il nostro obiettivo è di migliorare il punteggio dell'anno scorso. Se questo ci permetterà di vincere lo Scudetto vorrà dire che avremo fatto qualcosa di eccezionale. Siamo competitivi per le posizioni alte, adesso dobbiamo abbellire la nostra casa. La squadra sta molto bene, da un pò di tempo lavoriamo tutti quanti insieme e questo vuol dire migliorare l'intensità del lavoro. Mancano 12 giornate alla fine e ogni partita ha un peso specifico. L'Udinese è una squadra temibile e fisica e ha velocità davanti. Un altro avversario difficile da superare".

La situazione in Ucraina e l'analisi dell'Udinese

"Abbiamo parlato prima della seduta della situazione in Ucraina. C'è sgomento e preoccupazione per quello che sta succedendo, il valore della vita non ha prezzo. Sono sempre preoccupato prima di ogni partita. Le puoi preparare nel miglior modo possibile ma nel calcio c'è l'imponderabile e altre situazioni che non puoi controllare. In questa settimana ho visto i miei giocatori attenti e concentrati. L'Udinese riempie bene gli spazi e sarà difficile trovarne liberi. Dovremo muovere la palla velocemente e oltretutto è una squadra che riparte molto bene. Ultimamente stiamo sbagliando qualche passaggio di troppo e farlo contro un avversario del genere potrebbe essere un problema. Difficile prevedere la quota Scudetto, dodici partite sono tante. Ci sono squadre in grado di fare strisce lunghe. Forse non si arriverà al punteggio dell'anno scorso ma ne serviranno comunque tanti. E' giusto aspettarsi tanto da un giocatore di qualità come Rebic. La sua condizione sta migliorando e ci sarà spazio per tutti perchè al momento abbiamo solo tre attaccanti a disposizione".

Pioli sulla condizione di Ibrahimovic

"Rinnovo di Ibrahimovic? La domanda va fatta a lui, conterà la sua volontà. Per come lo conosco io, per l'ambizione che ha sono convinto che lui voglia continuare a giocare. Le sue condizioni stanno migliorando, bisogna capire come risponde il tendine quando comincia a correre. Questa settimana sarà molto importante per la stagione ma diventa naturale quando ti avvicini alla fine del campionato. Al Milan mi sono sempre sentito tutelato, protetto e apprezzato. Il primo giorno che ho messo piede a Milanello mi sono sentito subito a mio agio. A Salerno la troppa voglia e convinzione ci ha fatto perdere lucidità, volevamo spaccare la partita. Saelemaekers titolare? Lo vedrete domani. E' un giocatore dinamico e vivace ma deve trovare più precisione nella giocata decisiva. Lazetic sta meglio, ha fatto un lavoro importante dal punto di vista fisico ma domani non avrà un'occasione. Pioli ha il Milan in più rispetto a Inzaghi e Spalletti. Ho talmente tanta fiducia dei miei giocatori che con loro tutto è possibile".