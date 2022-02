Milan, Giroud a caccia di riscatto

MILANO - Pioli resta alle prese con l'assenza di Ibrahimovic: il tecnico sta cercando di gestire le rimanenti risorse in attacco. Anche oggi, contro l'Udinese, il compito centravanti spetta a Giroud, che sarà a caccia di riscatto dopo una prestazione poco brillante con la Salernitana. E se in casa Giroud è arrivato a quota 10 reti, lontano da Milano sta restando a secco. Intanto sta ritrovando condizione Rebic: parte dalla panchina, potrà essere utile a gara in corsa. Dietro Giroud infatti partiranno Messias, Brahim Diaz e Leao. Non dovrebbe essere convocato Marko Lazetic: sta mettendo condizione nelle gambe, dovrebbe tornare a lavorare col gruppo la settimana prossima per essere una risorsa impiegabile dal Milan.